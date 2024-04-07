'Поддержка не безусловна': в Британии сделали резкое заявление по Израилю

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право после израильской атаки на конвой гумпомощи, в результате которой погибли семь человек. Страна имеет "право на самооборону", но поддержка со стороны Британии "не безусловна".

Свою позицию чиновник высказал в своей статье для газеты Sunday Times. Атака на гумконвой произошла 1 марта.

"Израиль имеет право на самооборону, которое мы должны поддерживать, но поддержка со стороны Великобритании не безусловна", – написал Кэмерон.

"Мы ожидаем, что такая гордая и успешная демократия будет соблюдать международное гуманитарное право, даже когда ей бросают такой вызов", – добавил он.

В своей статье Кэмерон повторил призыв к правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "разрешить больше помощи в Газу" и подробно описал планы доставки британской помощи в израильский порт Ашдод. Он также поддержал морской гуманитарный коридор из Кипра в Газу, который был открыт в прошлом месяце.

Напомним, 3 апреля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военные его страны во время авиаудара по Газе "ошибочно убили" 7 человек, работавших в благотворительной организации World Central Kitchen. Также он отметил, что вооруженные силы Израиля "выразили искренние соболезнования" по поводу инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– 7 апреля Армия обороны Израиля вывела свои основные подразделения из южной части сектора Газа, оставив определенные силы на севере и в центре анклава. Высокопоставленные военные уверяют, что решение было принято без давления внешне. В то же время, шансы Украины на получение военной помощи от США на фоне этих событий могут несколько повыситься.