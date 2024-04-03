Израиль заявил, что нечаянно убил гуманитарных работников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные его страны во время авиаудара по Газе "ошибочно убили" семь человек, работавших в благотворительной организации World Central Kitchen. Также он отметил, что Вооруженные силы Израиля "выразили искренние соболезнования" по поводу инцидента.

Гуманитарная миссия WCK в Газе работала в координации с Израилем, пишет Reuters. Несмотря на это, семь человек погибли, когда под авиаудар попали несколько авто благотворителей. Причем, среди погибших не только палестинцы, но и граждане США, Канады, Великобритании, Австралии и Польши.

"К сожалению, в минувший день произошло трагическое событие, во время которого наши силы ненамеренно нанесли ущерб некомбатантам в секторе Газа. Такое случается во время войны. Мы проводим тщательное расследование и поддерживаем контакты с правительствами других стран. Мы сделаем все, чтобы предотвратить повторение ситуации", – отметил Биньямин Нетаньяху.

Речь идет о World Central Kitchen, некоммерческой неправительственной организации, которая обеспечивает питанием пострадавших после стихийных бедствий. Почему Нетаньяху назвал людей WCK некомбатантами, то есть невоюющими военными, неясно. На самом деле WCK, основанная знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом, никакого отношения к каким-либо военным структурам не имеет.

В WCK заявили, что ее сотрудники ехали в двух бронированных автомобилях с логотипом благотворительной организации и другом транспортном средстве, и во время движения координировали свое передвижение с израильскими военными. Миссия попала под обстрел на выезде со склада в Дейр-эль-Балах, где было разгружено более 100 тонн продовольственной помощи, доставленной в Газу морем.

Президент США Джо Байден позвонил основателю WCK Андресу, чтобы выразить соболезнования. Белый дом заявил, что Вашингтон оказывает давление на Израиль с целью "сделать больше для защиты работников гуманитарных организаций".

В свою очередь, американская благотворительная организация заявила, что приостановит свою работу в Газе. Объединенные Арабские Эмираты, финансировавшие именно эту морскую поставку продовольствия в Газу, также заявили, что приостанавливают свою помощь "до предоставления гарантий безопасности от Израиля и полного расследования инцидента".

Как сообщал OBOZ.UA, сестра лидера ХАМАС Исмаила Хании была арестована во время рейда службы безопасности Израиля. Ее подозревают в контактах с боевиками террогруппировки и поддержке террористических актов. Кроме того, армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию третьего по значимости лидера боевого крыла ХАМАС Марвана Иссу. Ранее об уничтожении Иссу во время израильского авиаудара в секторе Газа объявили США, но в то время Израиль все еще оценивал результаты своей бомбардировки.

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