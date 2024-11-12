'Время пришло': после победы Трампа израильский министр призвал распространить суверенитет Израиля над Западным берегом.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и заявил, что "пришло время распространить полный суверенитет Израиля" на Западный берег реки Иордан. По его мнению, это "станет возможным" после смены власти а Белом доме.

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Такое заявление Смотрич сделал в понедельник, 11 ноября, на заседании фракции "Религиозных сионистов" в Кнессете, передает WP. Как отмечается, его комментарий прозвучал на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что уже трижды говорил с Трампом после выборов и что они "пришли к общему мнению относительно иранской угрозы".

Смотрич заявил, что нынешняя администрация Белого дома вмешивалась во внутренние дела Израиля и отказывалась работать с ним лично. Министр финансов добавил, что с нетерпением ждет начала работы с командой нового президента США "с целью укрепления экономических и торговых отношений между странами".

Победа Трампа, по его словам, открывает перед Израилем "окно возможностей".

Он напомнил, что во время прошлого президентского срока Трамп сделал ряд важных для Израиля шагов: признал израильский суверенитет на Голанских высотах, перенес посольство США в Иерусалим, заявил о законности и правомерности еврейского заселения Западного берега, а также способствовал заключению "Авраамических соглашений".

"Тогда мы были в шаге от применения израильского суверенитета на территории Иудеи и Самарии, и сейчас самое время сделать это", – заявил Смотрич, добавив, что это "единственный шанс снять с повестки дня вопрос о появлении палестинского государства".

По словам министра, в израильском обществе сложился консенсус, который поддерживает как коалиция, так и оппозиция: создание арабского государства на Западном берегу реки Иордан и Газе поставит под угрозу существование Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральная ассамблея ООН проголосовала за так называемую палестинскую резолюцию, призывающую Израиль в течение 12 месяцев покинуть сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе страна-агрессор РФ.

– Министерство иностранных дел Израиля назвало принятую в ООН резолюцию "искаженным, оторванным от реальности решением, поощряющим терроризм и вредящим шансам на мир".

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