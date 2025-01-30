Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет во время рассмотрения в Сенате кандидатуры республиканки Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки напомнил о ее скандальных высказываниях в начале вторжения России в Украину. Она писала в соцсети Х, что войны "можно было бы избежать", если бы Джо Байден и НАТО "просто признали законную обеспокоенность России" относительно членства Украины в блоке.

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Он подчеркнул, что заявления Габбарт совпадают с заявлениями россиян для оправдания незаконного полномасштабного вторжения в Украину. Габбард со своей стороны отметила, что "не обращает внимания на российскую пропаганду".

Кроме того, Беннет напомнил, что через несколько месяцев в своем подкасте республиканка сказала: "Эта смена режима, война против России, которую США и НАТО ведут через своих посредников в Украине, не началась, когда Путин вторгся в Украину. Они обратили внимание на эту цель задолго до этого".

"Я не обращаю внимание на российскую пропаганду. Моя цель – говорить правду, нравится вам это или нет", – сказала Габбарт.

Сенатор добавил, что кандидат на должность директора Нацразведки даже не отрицает, что ее позиция такова, что Путин якобы имел оправдание для того, чтобы пересечь границу независимого государства впервые после Второй мировой войны. Уже в этот же день республиканка писала твиты, которые транслировались на российском телевидении.

"Вы соглашаетесь, что сказали, что Путин оправданно пересек границу Украины. Впервые после Второй мировой войны, когда свободная нация испытала вторжение тоталитарного государства. И вы были там в 23:30 в тот вечер, чтобы сказать, что вы с ними, а не с нами. Вы говорите, что не читаете российскую пропаганду. Но тогда российское государственное телевидение показало ваши комментарии", – заявил Беннет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время рассмотрения кандидатуры Тулси Габбард, которая говорила о том, что Вашингтон много лет "провоцировал Путина", а также продвигала пророссийские нарративы о "биолабораториях" в Украине, у нее спросили, кто ответственен за войну в Украине. Республиканка ответила: "Путин начал войну в Украине".

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