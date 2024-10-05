Трамп призвал Израиль атаковать ядерные объекты в Иране

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Израиль должен нанести удар по иранским ядерным объектам в Иране. По его словам, ЦАХАЛ в праве атаковать в ответ на совершение Тегераном массированного удара баллистическими ракетами.

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В то же время Трамп надеется, что ответные действия Израиля не приведут к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Северной Каролине, сообщает CNN.

Кандидат в президенты США раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за его реакцию на ракетный обстрел Израиля. Трамп подчеркнул, что не согласен с Байденом, который призывал не наносить удары по ядерным объектам в Иране.

"Они спросили Байдена: что ты думаешь об Иране? Ты бы ударил по Ирану? И он ответил: если только они не ударят по ядерной штуке. Это то, по чему ты хочешь ударить, верно? Я сказал: мне кажется, он ошибся. Разве это не то, по чему ты должен ударить?", – заявил Трамп.

Стоит отметить, что после массированного ракетного удара по Израилю президент США выразил надежду, что ЦАХАЛ примет "взвешенный подход", который сможет как сохранить свое право нанести ответный удар, так и избежать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее возмездие и ввергнуть регион в полномасштабную войну.

Напомним, израильские власти не дали администрации президента США Джо Байдена гарантий, что не рассматривают возможность нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на агрессию. Так что в Вашингоне рассчитывают на "определенную мудрость" Израиля.

Ранее Байден заявил, что его страна не поддержит Израиль, если он нацелится на ядерные объекты Ирана. В то же время, он не исключил, что США поддержат удары Израиля по нефтяным объектам в Иране.