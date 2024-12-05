'Победа нашей свободы неизбежна': грузинская оппозиция обратилась к Иванишвили и выдвинула свои требования

В ходе массовых протестов в Грузии вечером 5 декабря оппозиционные политические партии обратились к правящей "Грузинской мечте" и выдвинули свои требования. Это новые выборы и освобождение политзаключенных.

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Свои требования выдвинули четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевшие проходной барьер на парламентских выборах, но не признавшие легитимность парламента. Заявление партий на протестных митингах озвучивают разные известные личности, в частности, режиссер Театра Руставели Паата Циколия.

Обращение адресовано непосредственно основателю и "почетному председателю" "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили. Напомним, что сегодня украинский лидер предупредил последнего об опасности пророссийского курса, который держит правящая в Грузии партия.

Оппозиция требует в первую очередь назначить "новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом". Также следует "обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов", в частности, "немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных во время акций", и прекратить все дела против них.

"Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна", – говорится в заявлении оппозиционных партий.

Господин Циколия зачитал заявление на митинге возле тбилисского СИЗО. Акция протеста возле СИЗО началась из-за задержания актера Андро Чичинадзе. 28-летний артист был арестован в своей квартире из-за участия Андро ранее в протестных акциях.

Чичинадзе – не единственный среди задержанных на протестах актер. Ранее в Тбилиси также задержали комика Онисе Цхададзе и телеведущего Шоту Димитришвили. Их аресты также связаны с участием творческой интеллигенции в митингах.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Тбилиси состоялись рейды полиции по офисам оппозиционных партий и квартирам гражданских активистов. 7 человек были задержаны по обвинению в организации группового насилия. Пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе на этот счет заявил, что "нацмайдан" провалился.

Жители Грузии выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Также Конституционный суд отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными.

Глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что не сдаст полномочия, назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избрать президента.

О том, что сегодня происходит в Грузии и какого развития событий ждать – читайте в материале нашего издания по этой ссылке.

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