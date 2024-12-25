По всей Норвегии из-за масштабного сбоя остановились поезда: появились подробности

В Норвегии в Рождество, 25 декабря, из-за неисправности системы связи между поездами и проводниками произошла полная остановка железнодорожного движения. Проблемы начались в 7:55 среды (по местному времени).

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Государственный железнодорожный оператор Bane Nor подтвердил ЧП. Как передает NRK, организовать автобусы для всех пассажиров, которые купили билеты, не вышло.

Путешественникам пообещали, что в случае отсутствия альтернативного транспорта они могут вызвать такси по аналогичному маршруту, а Bane Nor позже возместит расходы.

"Вся страна закрыта для движения поездов. Следует ожидать задержек и отмены некоторых рейсов. Это связано с ошибкой в ​​системе связи", – сказано в сообщении пресс-службы.

Компания заверила, что все доступные бригады работали над тем, чтобы исправить и устранить ошибку.

"Трудно сказать, сколько времени это займет, но мы работаем настолько быстро, насколько можем", – заявлял пресс-атташе Bane Nor Ойстейн Ставдал Паулсен.

По состоянию на 11:00 (по местному времени) ситуацию все еще не исправили.

Движение отдельных поездов (на относительно безопасных участках) восстановили, но им разрешили ехать только с небольшой скоростью – максимум 40 километров в час, чтобы водитель имел хороший обзор путей.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря в Забайкальском крае России столкнулись два грузовых поезда, в результате чего с рельсов сошли 42 вагона с углем. Движение в обоих направлениях некоторое время оставалось заблокированным.

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