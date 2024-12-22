В Забайкальском крае России столкнулись два поезда: с рельсов сошли 42 вагона. Фото

В Забайкальском крае России столкнулись два грузовых поезда, в результате чего с рельсов сошли 42 вагона с углем. Движение в обоих направлениях заблокировано.

Видео дня

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. К ликвидации последствий аварии привлечены более 40 работников железной дороги.

"У первого поезда сошло 35 вагонов, у второго – 7 вагонов с углем", – сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура, там добавили, что угрозы экологической безопасности нет. Пострадавших тоже нет.

По словам российских СМИ, предварительной причиной столкновения двух поездов в Забайкальском крае называют поломку рамы колесной пары, продолжается расследование инцидента.

В краевом управлении МЧС подчеркнули, что для ликвидации последствий аварии привлечено более 40 железнодорожников и три восстановительных поезда.

Напомним, в российском Брянске 5 декабря произошел пожар в железнодорожном депо. Огонь уничтожил два магистральных тепловоза, которые обеспечивали нужды российской армии. В украинской разведке сообщили, что огонь там возник не случайно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белгородской области РФ произошел взрыв на железной дороге, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. Предварительно, он наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом. Следком РФ завел дело по статье "теракт".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!