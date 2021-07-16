Чем ближе к “грандиозному мероприятию запад — 2021”, тем интересней стает в Беларуси. С каждым днем поступают все новые указания с Кремля для “бульбо-батька”, без возможности невыполнения.

На “мероприятии”, которое будет в сентябре в РБ соберётся вся свита рашки, чтобы посмотреть, как будет “дрожать” НАТО перед их “силушкой-богатырской”. Соответственно, никто не посмеет помешать им организовать это “действие”.

Сейчас в Беларуси началась зачистка неугодных Путину. Конечно, он это не делает в отрытую, всего лишь руками Лукашенко, чтобы это выглядело как-то более естественней. Всё это подводиться к борьбе Беларуси с прозападными СМИ и НКО.

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Происходящее в Беларуси прямо связано с “ремонтом политической модели Лукашенко”, которая сломалась летом 2020 года. Одна из мер по восстановлению ее стабильности и устойчивости - зачистка политического, медийного и общественного пространства, а рашка это поддерживает, ей это очень импонирует, тем самым “бульбо-батька” демонстрирует преданность “вождю”.

“Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор” – слова Лукашенко. Как думаете, откуда руки растут? Верно, Рашка наводит смуту в РБ.

Все вопросы потом к Лукашенко, он в ответе за последствия. Ихтамнет принципы для всех одни и те же.

Что же буте дальше? Какую задачу даст Путин в следующий раз?

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