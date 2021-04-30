По обращению Авакова в Италии задержали экс-полицейского, который воевал на Донбассе на стороне врагов

По обращению Министерства внутренних дел Украины (МВД) и, в частности, его главы Арсена Авакова, итальянская полиция задержала пророссийского сепаратиста, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований против украинских сил на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается, что 50-летний бывший полицейский с Кальяри попал в поле зрения правоохранительных органов в 2015 году в ходе расследования участия итальянских наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины, но избегал наказания.

"Однако, сейчас против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски", – сказано в сообщении.

Следствие ведет спецподразделение Digos (отдел общих расследований и спецопераций). Ему удалось отследить несколько банковских переводов на личный счет подозреваемого. Деньги сепаратисту поступали с так называемой "ДНР". Также правоохранителям удалось добыть фото- и видео-доказательства, а также документальные подтверждения его вины.

В МВД напомнили, что Аваков неоднократно, во время переговоров с итальянскими лицами, подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины и призвал жестче реагировать на подобные случаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители контрразведки СБУ задержали на Харьковщине террориста "ЛНР". Наемник по собственной воле присоединился в ряды оккупантов и в составе "народного ополчения Донбасса" занимался запугиванием мирных жителей Луганщины, а также активно воевал против украинских защитников.