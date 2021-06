По американской военной базе в Сирии выпустили ракеты, военные США открыли огонь в ответ

В Сирии военную базу США обстреляли ракетами. Американские военные открывали огонь в ответ, потерь среди военнослужащих нет.

Представитель министерства обороны США заявил, что "вероятно" ракеты были запущены поддерживаемыми Ираном боевиками, действующими в непосредственной близости от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии, передает CNN.

"Силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Ранений нет, ущерб оценивается", – написал в Twitter полковник Уэйн Маратто, представитель миссии под руководством США в Сирии.

Позже Маратто добавил, что военные силы США в Сирии, находясь под множественными ракетными ударами, "действовали в порядке самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям для запуска ракет".

Также в Минобороне США добавили, что поддерживаемые Ираном боевики совершили "по меньшей мере пять" атак с дронов на базы в Ираке, где расположены американские войска, подрядчики или другой персонал.

Iranian-backed Shia militia using MLRS fire on US base in Deir Ez Zor Omar Oil Field according to this video report from eastern Syria pic.twitter.com/npuijJrQfu