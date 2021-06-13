В Сирии обстреляли больницу: среди 18 жертв двое детей. Фото

В субботу, 12 июня, в городе Африн в Сирии под обстрел попала больница Аль-Шифа, в результате чего погибли по меньше мере 18 человек. Отмечается, что этот населенный пункт находится под контролем повстанцев.

Как пишет The Guardian, пострадали 23 человека, при этом число жертв может возрасти, так как некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Известно, что из-за обстрела умерли врач, три сотрудника больницы, две женщины и двое детей, а также командир повстанцев.

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По данным CNN Türk, нападение на больницу совершила террористическая организация РПК (Рабочая партия Курдистана). Известно, что огонь открыли сразу по нескольким районам города.

"Артиллерийский огонь велся из северной провинции Алеппо, "где развернуты верные Ирану и сирийскому режиму ополченцы, недалеко от зон, контролируемых курдскими силами", – заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

В Турции осудили обстрел больницы и убийство мирных жителей. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что "борьба против РПК и связанных с ней организаций будет продолжаться".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в центре города Остин (штат Техас, США) около 1:25 по местному времени неизвестный открыл стрельбу по людям в ресторане. Пострадали 13 человек, они были госпитализированы.