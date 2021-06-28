США по приказу Байдена нанесли авиаудары по боевикам Ирака и Сирии

27 июня США совершили боевую атаку с воздуха по объектам, используемыми группами ополченцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Ударам подверглись по целевым оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, граничащих друг с другом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Ракетная атака была совершена по приказу президента США Джо Байдена.

"Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном групп, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для предотвращения и сдерживания таких атак", – указано в официальном сообщении.

Кирби добавил, что американская делегация была приглашена в Ирак тамошним правительством. Цель визита – помощь иракским силам безопасности в их задаче по разгрому ИГИЛ.

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Представитель Минобороны США отметил, что американская армия ведет необходимые, уместные и преднамеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации на Ближнем Востоке, но также делает недвусмысленный сигнал сдерживания.

"С точки зрения международного права Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону. Удары были необходимы для устранения угрозы и были соответственно ограничены по масштабам", – заключил Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, США нанесли серию ракетных ударов по позициям сирийских боевиков, которые поддерживаются и финансируются Ираном.