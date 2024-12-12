Перестали быть привязанными: Блинкен сказал, повлиял ли вывод войск США из Афганистана на решение Путина начать войну

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что вывод американских войск из Афганистана мог вдохновить российского диктатора Владимира Путина на полномасштабное вторжение в Украину. Чиновник отрицает возможность связи между двумя этими событиями.

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Соответствующее заявление Блинкен сделал в среду, 11 декабря, во время слушаний в Конгрессе, передает "Укринформ". Так он ответил на вопрос конгрессмена Грегори Микса.

"Нет. Наоборот, я думаю, что наши противники, включая Россию, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет", – сказал государственный секретарь.

Он напомнил о том, что Путин впервые вторгся в Украину еще в 2014 году – тогда в Афганистане еще были войска США. А когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году, администрация Соединенных Штатов имела возможность лучше координировать ответ агрессору, поскольку не была привязана к войне в Афганистане.

Комментируя слова других законодателей о том, что неудачный выход американцев из Афганистана якобы проявил слабость США и это побудило Россию к большей агрессии, Блинкен подчеркнул, что сейчас Америка вместе с союзниками и партнерами сильны как никогда.

"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", – заявил он, подчеркнув, что Альянс расширился, у него стало больше ресурсов.

Напомним: вывод американских войск из Афганистана завершился 30 августа 2021 года. Он состоялся во исполнение соглашения с талибами, которое заключила в 2020 году администрация Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и НАТО в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе на поле боя и в противостоянии атакам России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Они решительно настроены на то, чтобы не допустить использования российским диктатором Владимиром Путиным зимы как оружия против Украины.

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