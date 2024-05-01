Переходный совет Гаити назначил нового президента страны и дал ему поручение

Находящийся в США премьер-министр Гаити Ариэль Генри подал в отставку в связи с избранием так называемого "переходного совета" страны. Это новое, временное правительство Гаити, которое приняло присягу во время тайной церемонии в Национальном дворце в Порт-о-Пренсе, избрало нового президента и дало ему ряд поручений.

Церемония присяги не анонсировалась из-за больших рисков: в стране уже два месяца продолжается "восстание" бандитов, лидеры которых тоже хотят войти в новое правительство. Бандгруппировки еще не прокомментировали избрание переходного совета, а вот новый президент, которым стал бывший лидер сената Эдгард Леблан, заявил, что он "лишь временный исполнитель планов совета".

Решение провести тайную церемонию принесения присяги было поддержано США и членами Карибского сообщества, которые и предоставили полномочия переходному совету.

Переходный орган сформирован из семи членов временного правительства с правом голоса и двух наблюдателей без права голоса. Леблана избрали всего четырьмя голосами (включая его собственный). Также Совет назначил бывшего министра молодежи и спорта Фрица Белизера временным премьер-министром страны.

Совету было поручено назначить президента, кабинет министров и новый временный избирательный комитет, поскольку согласно конституции Гаити, страна должна избрать нового президента до февраля 2026 года. Впрочем, переходный совет делегировал это право избранному президенту.

В свою очередь Эдгард Леблан заявил, что будет формировать правительство страны в качестве "временного исполнителя планов совета" – по их представлению и при их поддержке соответствующих кандидатур.

Отдельно господин Леблан пообещал вести войну с наркомафией и бандитизмом и провести "свободные и справедливые выборы, заслуживающие доверия".

Как сообщал OBOZ.UA, "восстание" бандитов на Гаити началось с их требований отставки премьера Ариэля Генри. Последний после убийства президента этой республики официально исполнял обязанности главы государства. Он согласился на главное условие "повстанцев", покинул пост, но заявил о формировании временного правительства.

"Восстание" не прекратилось. Генри так и не пустили обратно в Гаити. В группе стран Карибского бассейна заявили о создании временного президентского совета. В свою очередь бандиты заявили, что тоже хотят быть у власти и иметь должности.

Один из руководителей "восстания" - бывший коп Джимми "Барбекю" Шеризье. Его группа банд под названием Viv Ansanm (т.е. "Жить вместе") была создана из G9 – объединения девяти крупнейших банд столицы Гаити Порт-о-Пренса. В настоящее время этот альянс наркомафии контролирует около 80% столицы.

До убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, состоявшегося в июле 2021 года, полиция страны никогда не трогала людей Джимми "Барбекю", из-за чего его клан быстро пополнялся ключевыми бандами наркоторговцев.

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