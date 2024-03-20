Банды Гаити атаковали центробанк страны, погибли люди

Главный банк Гаити, находящийся в деловом районе столицы страны Порт-о-Пренса, был атакован вооруженными бандами Джимми "Барбекю" Шеризье. Полиция Гаити отразила нападение, убив при этом по меньшей мере четырех человек. Кроме того, были ранены несколько правоохранителей.

Банк поблагодарил силовиков за "защиту общества". Как сообщает BBC, центробанк страны является одним из немногих ключевых учреждений, которые все еще работают в Порт-о-Пренсе, где уже закрыты сотни больниц.

Сейчас в столице Гаити продолжается война: полиция пытается отвоевать районы Порт-о-Пренса, которые контролируют бандиты из группировки Джимми "Барбекю". Власти страны объявили в Порт-о-Пренсе и всем столичном регионе месячный режим чрезвычайного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, "восстание" бандитов на Гаити началось с их требований отставки премьера Ариэля Генри. Последний после убийства президента этой республики официально исполнял обязанности главы государства. Неделю назад он согласился на главное условие "повстанцев" – покинул пост и заявил о формировании временного правительства.

Однако "восстание" не прекратилось. Генри так и не пустили обратно на Гаити. А в группе стран Карибского бассейна заявили о создании временного президентского совета.

Министр правительства бывшего президента Гаити Жана Бертрана Аристида, господин Лесли Уолтер, которого включили в президентский совет, говорит, что "что-то нужно сделать очень быстро", потому что "сейчас все порты заблокированы, аэропорт заблокирован, и даже если вы хотите пойти на пляж, вы не можете идти".

"Много похищений, много изнасилований, много краж со взломом. Надо решить, хочешь ли ты так жить, или хочешь с этим воевать. Я хочу воевать", - отметил Уолтер.

До убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, которое произошло в июле 2021 года, полиция страны никогда не трогала людей Джимми "Барбекю", из-за чего его клан быстро пополнился ключевыми бандами наркоторговцев.

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