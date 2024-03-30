На Гаити лидер банд объявил условия, на которых он готов сложить оружие: все дело в должности

Бывший коп, а ныне глава "альянса" бандитских группировок Гаити Джимми "Барбекю" Шеризье заявил, что может сложить оружие в войне с временным правительством страны. Но только при условии, что его группы включат в переговоры по созданию нового правительства.

Никаких переговоров пока никто не ведет, страной пытается руководить временное правительство, составленное группой стран Карибского бассейна. Но Джимми Барбекю угрожает, что насилие, охватившее Гаити в последние недели, может обостриться в ближайшие дни, о чем он и сказал журналисту Sky News.

"Мы готовы к решениям, готовы отложить оружие. Если международное сообщество придет к нам с детальным планом, если мы сможем сесть вместе за стол переговоров. Но они не могут навязать нам решение складывать ли нам оружие. Это мы должны решить сами. Мы не верим в убийство людей и резню. Мы верим в диалог. Но у нас в руках оружие, и именно с ним мы должны освободить свою страну", – сказал Джимми Шеризье.

Альянсе банд Джимми Барбекю снова сменил название. Теперь это Viv Ansanm (то есть "Жить вместе"). Ранее группировка называлась G9 – объединение девяти крупнейших банд столицы Гаиты Порт-о-Пренса. В настоящее время альянс контролирует около 80% столицы.

По словам Джимми Барбекю, бандам не хватит одного только обещания включить их в переговоры. А кенийских военных и правоохранителей, призванных в страну группой стран Карибского бассейна, "повстанцы" (так Шеризье называет своих людей) считают "агрессорами" и "захватчиками". И соответственно будут с ними воевать.

Как сообщал OBOZ.UA, "восстание" бандитов на Гаити началось с их требований отставки премьера Ариэля Генри. Последний после убийства президента этой республики официально исполнял обязанности главы государства. Он согласился на главное условие "повстанцев", покинул пост и заявил о формировании временного правительства.

Однако "восстание" не прекратилось. Генри так и не пустили обратно в Гаити. Но в группе стран Карибского бассейна заявили о создании временного президентского совета. Министр правительства бывшего президента Гаити Жана Бертрана Аристида, господин Лесли Уолтер, которого включили в президентский совет, заявил, что хочет воевать с бандами.

До убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, состоявшегося в июле 2021 года, полиция страны никогда не трогала людей Джимми "Барбекю", из-за чего его клан быстро пополнился ключевыми бандами наркоторговцев.

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