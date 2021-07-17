Президента Гаити могли убить по заказу экс-чиновника – расследование

Президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить по заказу бывшего сотрудника министерства юстиции страны Джозефа Феликса Бадио. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования.

Такое заявление сделал начальник полиции Колумбии генерал Хорхе Варгас, передает Reuters. Власти Гаити, Колумбии и Интерпол пришли к выводу, что Бадио мог отдать такой приказ за три дня до того, как был убит Моиз.

Такое задание от него якобы получили бывшие колумбийские солдаты Дуберни Кападор и Герман Ривера. Ранее Бадио связался с ними для оказания услуг безопасности. Отметим, что Кападор был убит гаитянскими силовиками, а Риверу задержали вскоре после убийства Моиза.

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Известно, что Бадио работал в антикоррупционном подразделении при генеральной разведке Гаити. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Президент Гаити был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции – дворце в Порт-о-Пренсе. Также ранения получила его супруга.

После этого временным исполняющим обязанности президента был назначен глава правительства Клод Жозеф.

Вероятно, толчком к совершению преступления стали тотальный голод и очень тяжелое экономическое положение в стране. Все подробности – по ссылке.

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