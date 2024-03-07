Лидер бандитов Гаити пригрозил 'гражданской войной', если премьер не уйдет в отставку

Бывший офицер полиции, лидер "альянса банд Гаити G9" Джимми "Барбекю" Шерезье предупредил: если министр этой страны Ариэль Генри не уйдет в отставку, "начнется гражданская война и геноцид". Местонахождение премьера пока неизвестно, однако сообщается, что он "ищет пути возвращения в страну".

Как передает британский национальный вещатель, Гаити тонет в хаосе насилия. В последние недели противостояния власти и бандитов не менее 15 тысяч человек, "среди которых много маленьких детей", были вынуждены покинуть свои дома.

В США призвали власти Гаити "ввести переходный период", чтобы подготовиться к "многонациональной миссии по безопасности". В Госдепе также сказали, что США хотят, чтобы господин Генри "пошел на уступки в пользу народа Гаити", однако "не настаивают на его отставке".

Как сообщал OBOZ.UA, последние несколько дней люди Джимми "Барбекю" штурмовали аэропорт столицы Гаити с тем, чтобы не дать премьеру Ариэлю Генри вернуться в страну. Он был в командировке в Кении, чтобы заключить соглашение о начале многонациональной полицейской операции по подавлению насилия в Гаити.

Поскольку аэропорт Порт-о-Пренса пока закрыт, а соседняя Доминиканская республика не разрешила посадку самолета Генри, "премьер ищет альтернативные маршруты возвращения".

Альянс банд G9, возглавляемый Джимми "Барбекю", существует в стране давно. Во времена президента Жовенеля Моиза под руководством бывшего копа "работало" девять криминальных группировок, считающихся самыми сильными на Гаити (откуда и название "альянса"). Теперь их больше десятка.

Люди Джимми "Барбекю" штурмуют полицейские участки и тюрьмы. Он призвал гаитян "объединиться". "Или Гаити станет раем для всех нас, или адом", - заявил Шерезье журналистам.

Некоторые издания пишут, что в последнее время до 80% Гаити контролируют не власть, а именно криминалитет. Последний утверждает, что правление Ариэля Генри (он исполняет обязанности убитого президента) нелегитимно.

Заинтересованность политикой у бандитов не удивляет. До убийства президента Жовенеля Моиза (произошло в июле 2021 года) полиция Гаити не трогала людей Джимми "Барбекю". Считалось, что между Моизом и G9 существовал "пакт о ненападении". А премьер Ариэль Генри говорит о межнациональной полицейской операции по подавлению бандитизма на Гаити.

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