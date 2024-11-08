'Война будет только расширяться': в МИД сказали, к чему приведет сокращение поддержки Украины

В окружении выигравшего выборы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа неоднократно рассказывали, что на посту главы государства он прекратит войну в Украине. В частности, сообщалось, что Трамп заставит Украину согласиться на переговоры путем прекращения военной помощи. Но на самом деле сокращение военной поддержки не приведет к переговорам с Москвой.

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Так пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что война в случае сокращения военной помощи только станет более кровавой.

"Если у Украины будет меньшая поддержка, война будет только расширяться. Россияне будут совершать еще больше зверств против украинского народа. И это заставит вновь общественное мнение в странах партнерах возобновить поддержку", – сказал Тихий.

Дипломат добавил, что руководство страны не рассматривает сценарии сокращения Соединенными Штатами военной помощи, потому что "это не в интересах США".

Напомним, что некоторые советники Трампа, среди которых Кит Келлог и Фред Флейц, предлагают приостановить военную помощь до тех пор, пока Украина не согласится на мирные переговоры с Россией. По их мнению, Киеву придется искать пути возвращения оккупированных территорий дипломатическим путем, а не на поле боя.

Ранее стало известно о том, что более 40 лидеров стран ЕС призвали Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину. Они отметили, что после победы политика на президентских выборах в США он "должен воздерживаться от нарушения мирового порядка".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что при лидерстве Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

В четверг, 7 ноября Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии Будапеште. В своей речи он заявил, что только сила может стать залогом стабильного мира в Европе, а объятия с диктатором Владимиром Путиным не помогут прекратить войну.

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