Более 40 лидеров стран ЕС призвали Трампа продолжать поддерживать Украину

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США европейские лидеры призвали политика избегать торговых войн. Также они считают, что он должен поддерживать Украину и воздерживаться от нарушения мирового порядка.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что более 40 лидеров ЕС, включая президента Владимира Зеленского, встретились в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, созданного после вторжения России в Украину в 2022 году.

Издание отмечает, что победа Трампа является серьезным вызовом для Европы, и "открывает эпоху огромной неопределенности" в то время, когда континент уже борется за единство, а два его крупнейших государства, Германия, правительство которого только что распалось, и Франция ослаблены.

"Я доверяю американскому обществу", – сказал глава Европейского совета Шарль Мишель, когда он и другие призвали Трампа продолжать поддерживать Украину, прибыв на встречу почти 50 европейских лидеров в Будапеште.

"Они знают, что в их интересах демонстрировать жесткость, когда мы вступаем в отношения с авторитарными режимами. Если бы Соединенные Штаты были слабыми по отношению к России, что бы это означало для Китая?", – добавил он.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что теперь Европейский Союз должен объединиться. По ее словам, ни одна страна-член ЕС не может самостоятельно справиться с предстоящими вызовами.

"Во всех наших интересах, чтобы автократы этого мира получили очень четкое сообщение, которое не является правом власти, что верховенство права важно", – отметила она, говоря об Украине.

Встреча европейских лидеров в Будапеште организовал премьер Венгрии Виктор Орбан, являющийся одним из немногих близких союзников Трампа в ЕС.

"Президент Трамп иногда известен в определенной степени непредсказуемости, в некоторой степени изменчивости, поэтому нам нужен диалог", – сказал премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и добавил, что "мы будем искать диалог, но не отступим от своих принципов".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что он озабочен перспективой торговой войны:

"Этого нельзя допустить. Давайте теперь попытаемся повлиять на США и будущую политику Трампа, чтобы он понял связанные с этим риски", – сказал он.

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что важно рассматривать Украину как проблему, которая выходит за пределы Европы, описав партнерство России с Северной Кореей как "угрозу не только европейской части НАТО, но и США".

В Будапешт прибыл и украинский президент Владимир Зеленский.

"Обратился к проходящему в Будапеште саммиту Европейского политического сообщества, чтобы отметить, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова", – отметил он.

Зеленский добавил, что Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории.

"У России есть больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а потом – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что при лидерстве Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии в Будапеште. В своей речи он заявил, что только сила может стать залогом стабильного мира в Европе, а объятия с диктатором Владимиром Путиным не помогут прекратить войну.

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