Переговоры между Россией и КНДР по оружию продолжаются – Госдеп

Между Россией и КНДР продолжаются переговоры по оружию. В частности, в Белом доме считают, что они проходили во время визита лидера Северной Кореи в Россию и сейчас развиваются.

Такое заявление в среду, 27 сентября, сделал на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются", – сказал он.

Миллер добавил, что между сторонами может идти речь о потенциальной передаче оружия или о предоставлении Россией технологий КНДР.

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Официальный Вашингтон считает, что такое развитие событий подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама РФ.

"Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России", – сказал Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Соединенные Штаты пристально смотрят за результатами встречи фаворитов РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Официальный Лондон обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине.

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