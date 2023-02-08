Перед началом землетрясения в Турции в небе видели странные вспышки: видео первых минут стихийного бедствия

В понедельник, 6 февраля, Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, которое унесло жизни уже более семи тысяч человек. Подземные толчки начались рано утром, а перед ними в небе видели странные вспышки.

Видео дня

Об этом стало известно из видео очевидца, которому удалось снять первые минуты стихийного бедствия. Эти кадры распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них можно увидеть, как перед началом землетрясения небо освещали яркие вспышки голубого света. Их можно было наблюдать с нескольких сторон.

С каждой секундой грохот нарастал, здания тряслись и в один момент во всем городе пропал свет. Отметим, что после этого было еще несколько таких же ярких вспышек.

Ранее подобные вспышки были замечены 7 сентября 2011 в Мексике перед тем, как там произошло землетрясение магнитудой 7,1 в штате Герреро. Это явление называется триболюминесценцией – по данным Американской сейсмологической ассоциации, оно наблюдается редко, менее чем в 0,5% всех землетрясений.

Ранее в сети показали новые кадры момента землетрясения в Турции, показавшие силу подземных толчков. Начало подземных толчков попало на камеру в провинции Кахраманмараш.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В центральной части Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушены многие здания, а также вспыхнули пожары на газопроводе. Число жертв постоянно уточняется, поскольку много людей оказалось под завалами.

– В Сирии в тот день тоже произошло мощное землетрясение, которое привело к существенным разрушениям и большому количеству жертв среди населения. Тысячи человек погибли и были ранены.

– В настоящее время количество жертв разрушительного землетрясения на юге Турции и Сирии продолжает расти и уже насчитывает более 12 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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