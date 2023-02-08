Дрожало все вокруг: в сеть попали новые кадры момента землетрясения в Турции, показавшие силу подземных толчков. Видео

Землетрясение в Турции, всколыхнувшее страну 6 февраля, стало одним из самых смертоносных в современной истории . Начало подземных толчков в провинции Кахраманмараш попало на камеру.

Видео дня

Турецкое издание Türkiye Gazetesi обнародовало новое видео первого землетрясения в Кахраманмараше, сила которого достигала 7,7 балла. Оно было извлечено из камеры видеонаблюдения.

Как видно из кадров, все вокруг начало дрожать. Мощные подземные толчки встряхивали машины и дома. А небо озарили световые вспышки.

Спустя 9 часов после первого землетрясения в Кахраманмараше произошло еще одно. На этот раз регион потрясло землетрясение магнитудой 7,6, эпицентром которого стал город Эльбистан.

Жителей региона, которые еще не успели отойти от ужаса утренних подземных толчков, всколыхнуло второе землетрясение в полдень.

Сейчас Турция пытается залечить раны, нанесенные катастрофой. Число погибших по состоянию на вечер 7 февраля возросло до 5894 человек. Еще 34 810 человек получили ранения. Местные спасатели продолжают разбирать завалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отправила 87 спасателей ГСЧС в Турцию для преодоления последствий землетрясения.

В Турции спустя 56 часов после землетрясения из-под завалов спасли полуторагодовалого мальчика.

Мир всколыхнула история девочки, родившейся под завалами дома в Сирии.

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