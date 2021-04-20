Пентагон: войск России на границе с Украиной больше, чем в 2014 году

В Пентагоне заявили, что концентрация российских войск на границе с Украиной на данный момент даже больше, чем в 2014 году.

Об этом сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби, передает APF. Он подчеркнул, что наращивание войск продолжается, и это "серьезно беспокоит" США.

"Это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году", – сообщил Кирби.

Он отказался озвучить, сколько российских солдат находится на границе. Кирби напомнил о том, что в России объяснили концентрацию войск "тренировками". Но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

"Я не собираюсь вдаваться в конкретные цифры или формирования войск с точки зрения наращивания российских войск. Мы, конечно, слышали, как русские заявляли, что все дело в тренировках. Нам не совсем ясно, что именно в этом и заключается цель", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Пентагоне заявили, что Россия должна объяснить увеличение своих военных у восточной границы Украины и во временно оккупированном Крыму.