Пентагон рассекретил отчет об НЛО за 2022 год, однако вопросов стало еще больше: в 171 случае явления имели непонятную природу

В Министерстве обороны США 12 января опубликовали отчет про неопознанные летающие объекты (НЛО). Как выяснилось, в Пентагоне смогли идентифицировать лишь 366 объектов из более 500.

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Природу всех остальных, а это 171 объект, выяснить не удалось. Детальный отчет за 2022 год опубликовало Управление директора национальной разведки Пентагона.

Как говорится в документе, среди 366 случаев наблюдения 26 объектов признали беспилотными авиационными системами или дронами,163 – воздушными шарами или шарообразными объектами, а шесть – птицами, погодными явлениями или пластиковыми пакетами.

При этом оставшиеся 171 сообщение о наблюдениях НЛО по-прежнему остаются необъяснимыми правительством США.

"Некоторые из этих неохарактеризованных объектов, по-видимому, продемонстрировали необычные летательные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа", – говорится в отчете.

"Короче говоря, у разведывательного сообщества и Пентагона, похоже, до сих пор нет объяснения, по крайней мере, некоторым из серии загадочных летающих объектов, которые за последние несколько десятилетий были замечены в ограниченном военном воздушном пространстве. Согласно отчету, большинство новых сообщений поступило от пилотов и операторов ВМС и ВВС США, "которые были свидетелями UAP во время выполнения своих оперативных обязанностей и сообщили о событиях", – пишет издание CNN.

В отчете также говорится, что неопознанные объекты "представляет опасность для полета", что может потребовать от пилотов "корректировать схемы движения". В то же время там отмечается, что на сегодняшний день не было сообщений о столкновениях между американскими самолетами и UAP.

В документе сказано, что этот отчет свидетельствует о росте внимания к теме обеспечения безопасности полетов, отчасти вызванном массовым распространением беспилотников, некоторые из которых могут быть летательными аппаратами недружественных США государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинские ученые в своей статье, опубликованной в сентябре 2022 года, утверждают, что не раз видели неопознанные летающие объекты (НЛО). Их замечали в небе над Киевом.

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