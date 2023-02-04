Пентагон: китайский аэростат использовали для наблюдения за стратегическими объектами США

Соединенные Штаты Америки 4 февраля сбили китайский аэростат, который ранее зашел в их воздушное пространство. В Пентагоне заявили, что Китай использовал воздушный шар для наблюдения за американскими стратегическими объектами в континентальной части страны.

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Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин. Сегодня этот воздушный объект был сбит истребителями Северного командования Вооруженных Сил США.

В Пентагоне отметили, что президент Джо Байден отдал приказ об уничтожении аэростата-шпиона сразу, как узнал о нем. Это должны были сделать сразу, когда только операцию можно было бы выполнить без чрезмерного риска для жизни американцев.

Однако тогда шар двигался над землей, поэтому, по расчетам военных, его было опасно сбивать из-за больших размеров и веса аэростата, а также из-за высоты его полета.

"Согласно поручению президента, Министерство обороны разработало варианты безопасного сбития воздушного шара над нашими территориальными водами, внимательно следя за его маршрутом и действиями по сбору разведданных", – сказано в сообщении.

Операция была проведена в координации и при полной поддержке правительства Канады: эта страна также принимала участие в отслеживании движения воздушного шара КНР.

"Президент Байден и его команда национальной безопасности всегда будут ставить на первое место безопасность американского народа, одновременно эффективно реагируя на неприемлемое нарушение КНР нашего суверенитета", – добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 февраля над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежения. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

– Из-за этого инцидента в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который был запланирован на 5-6 февраля.

– 4 февраля аэростат уничтожили в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США.

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