В Армении пожалели, что полагались на Россию, и назвали тесное сотрудничество стратегической ошибкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заговорил об ошибочности позиции своего правительства, которое в политике безопасности опиралось исключительно на Россию. Москва не сумела достичь результатов и выполнить обещаний, данных Еревану, перед лицом военного конфликта в Карабахе.

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Об этом политик заявил в интервью La Repubblica. Пашинян заметил, что Кремль не считает Армению достаточно пророссийской страной, что сказывается на взаимодействии двух столиц.

"Архитектура безопасности Армении на 99% была связана с Россией, в том числе когда дело касалось закупок оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах. В этой ситуации понятно, что даже если она этого захочет, РФ не сможет удовлетворить потребности безопасности Армении", – указал он.

В заключение он заметил, что стратегической ошибкой любого государства является договоренность лишь с одним союзником. Таким образом он явно продемонстрировал намерение укрепить связь с европейскими странами и американским континентом.

Напомним, ранее, рассуждая о Карабахском конфликте между армянами и азербайджанцами, Пашинян обвинил Россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого РФ отдаляется от этого региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще летом политик заявил, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Это стало довольно неожиданной позицией и могло восприняться Москвой как "удар в спину".

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