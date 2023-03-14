Пасхальную Гагаду впервые в истории перевели с иврита на украинский язык

По данным Ассоциации еврейских организаций и общин Украины в полномасштабное вторжение РФ на территории нашей страны проживало более 300 тыс. человек еврейского происхождения. В Украине вся литература, в частности духовная, переводилась только на русский, а еврейские общины были почти 100% русскоязычные.

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С русским нашествием становится все более очевидным, что украинские евреи нуждаются в доступе к еврейской духовной литературе на украинском языке.

В Песах, начало празднования которого в этом году пришлось на вечер 5 апреля, по инициативе Всеукраинской общественной женской еврейской организации "Проект Кешер в Украине" подготовлен первый перевод на украинский язык Гагады на Песах – "За нашу свободу".

Чтение Гагады – основная часть седера – праздничного ужина на Песах. Текст Гагады представляет собой своеобразный сценарий ритуальных действий, содержащих все заповеди Песах, а также изучение определенных традиционных отрывков из Торы и Талмуда, песен, методических и воспитательных моментов, касающихся передачи семейных и религиозных традиций и ценностей из поколения в поколение.

"Мы хотим провести этот Песах не только языком, который подарили нам наши прародители – святым языком иврит, а также украинским – языком, ставшим символом смелости, воли и несгибаемости, языком земли, где мы родились и росли, – рассказывает Влада Недак, исполнительная директор "Проекта Кешер в Украине".

"За нашу свободу" – это то название, которое созвучно состоянию украинского еврейства, которое в ответ на полномасштабное российское вторжение продолжило формирование особого сознания. К сожалению многие евреи не владеют языком иврит и не понимают молитв и текстов, многим приходится читать текст на русском, поэтому чрезвычайно важным сейчас стал перевод Гагады на украинский".

Во время чтения Гагады принято петь песни, поэтому выпуск Гагады сопровождается музыкальной составляющей, созданной в традиции клезмерских коллективов и современного эстрадного и канторского пения. Уже записаны традиционные еврейские песни на Песах, некоторые из них переведены на украинский и вскоре появятся на ютуб-канале Проекта Кешер. Над аранжировкой, записью и переводом песен работали украинские, польские и израильские музыканты – все они выходцы из Украины.

"Гагада на Песах "За нашу свободу" - это двухлетний проект, который начался в августе 2022 года. Первый этап включает перевод, редакцию и размещение текста классической Гагады на украинском языке на международном ресурсе в Песах 2023 года. Украинские евреи в любом уголке мира смогут скачать ее и использовать во время седера.

Второй этап проекта – к Песаху 2024 года – завершится изданием печатной Гагады, которая кроме классических текстов будет дополнена комментариями и методическими материалами, которые помогут провести седер в домашнем кругу или в громаде. В Гагаду будут входить письменные и визуальные комментарии современных украинских лидеров, художников и поэтов, а также украинских евреев прошлого (Бялик, Шолом-Алейхем, Меир, Баал Шем Тов и Нахман из Брацлава и т.п.). Книга выйдет в издательстве "Дух и Буква".

Содержанием Гагады и ее формированием занимались украинские евреи и ведущие украинские и мировые исследователи иудаики. Гагада дополнена современными комментариями и художественными работами. Консультантами выступили: раб. Маурисио Балтер, раб. Ноам Тион, раб. Кароль Б. Балин, проф. Дмитрий Цолин, д-р Василий Черноиваненко. Главным редактором является раввин Реувен Стамов. Перевод с иврита на украинский сделал Михаль Стамова, перевод с английского – Галина Садирова. Литературная редактор – Татьяна Непипенко. Иллюстрации к Гагаде создала Зоя Черкасская-Ннади – израильская художница украинского происхождения, скульптор, лауреат премии Сандберга за искусство 2020 года.

Проект Гагада на Песах "За нашу свободу" реализуется ВОО "Всеукраинская женская еврейская организация "Проект Кешер" в партнерстве с Project Kesher, Masorti Olami, Schecter Institute, Progressive movement/HUC.

ВОО "ВЖЭО "Проект Кешер" – это всеукраинская общественная женская еврейская организация. С 1994 года занимается развитием и укреплением еврейской общины в Украине, поддержкой активных женщин, способствует утверждению гендерного равенства и межнациональному и межконфессиональному диалогу.

С 2019 года организация ведет неформальное еврейское образование на украинский язык, переводит с иврита на украинский еврейские духовные тексты. Уже переведено 11 молитв, сборники с благословениями к крупнейшим еврейским праздникам – Хануки, Рош га-Шаны, Симхат Торы, а также Шабату и Гавдале.

Подробнее о "Проекте Кешер в Украине" – projectkesher.org.ua.