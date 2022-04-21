Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом

Парламенты Эстонии и Латвии признали действия России на территории Украины геноцидом украинского народа. Законодательные органы обеих стран осудили военную агрессию РФ и крупномасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

Также в решениях говорится, что страна-агрессор нарушила в Украине целый ряд международных конвенций и норм. Об этом Сейм Латвийской Республики и Рийгикогу Эстонской Республики.

Согласно заявлению Рийгикогу, Эстония признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства РФ геноцидом против украинского народа и призывает к тому же парламенты других стран и международные организации.

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Кроме того, эстонское государственной собрание также призывает оказать поддержку в расследовании российских преступлений и привлечении к ответственности виновных, а с этой целью в сотрудничестве с государствами создать международный суд.

В свою очередь латвийский Сейм заявил, что Латвия как член ООН, Совета Европы, ЕС и НАТО, отстаивающая демократические ценности, не приемлет действий РФ по осуществлению массового истребления украинского населения. Кроме того, Латвия призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров безотлагательно ввести всеобъемлющие санкции в отношении РФ, чтобы лишить российскую армию возможности продолжать военную агрессию в Украине, увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

Помимо признания действий России геноцидом украинского народа Сейм Латвии призывает принять равнозначные меры и ввести жесткие санкции в отношении Беларуси как сторонника российской военной агрессии.

Напомним, Верховная Рада признала войну России против Украины геноцидом украинского народа. Соответствующее постановление было проголосовано в парламенте 14 апреля. За признание российской агрессии геноцидом проголосовали 363 народных избранника.