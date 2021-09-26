Партия Меркель получила на выборах худший результат в истории: данные экзит-полов

В Германии Социал-демократическая партия, предварительно, лидирует на выборах в бундестаг. А политсоюз ХДС/ХСС (блок Ангелы Меркель) показал наихудший результат в истории.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов немецких каналов ZDF и ARD на 18:00 воскресенья. В стране прогнозируют, что ни одна партия не сможет набрать 30% голосов.

Согласно данным экзит-полла ZDF, немецкие социал-демократы во главе с Олафом Шольцем лидируют с 26% поддержки.

Политический союз Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с однопартийцем Меркель, которая не претендует на новый срок, Армином Лашетом набрал 24% голосов.

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Далее в списке идут представители "Союз90/Зеленые" – 14,5%, Свободная демократическая партия Германии – 12%, ультраправая "Альтернатива для Германии" – 10%, "Левая" – 5%.

По первым результатам экзит-полла ARD, социал-демократы и ХДС/ХСС набрали по 25%. За ними идут "Союз90/Зеленые" – 15%, СДПГ и "Альтернатива для Германии" – по 11%, "Левая" – 5%.

Коротко о результатах первых немецких экзит-поллах:

блок Ангелы Меркель сдал позиции с 24-25% (это самый худший результат в истории ХДС/ХСС, который никогда ранее не набирал меньше 30%);

социал-демократы "лидируют" с 25-26% (они свой худший результат показали на прошлых выборах – 20,5%);

15% для "Зеленых" стали лучшим итогом в истории партии (прежний рекорд был 10,7%);

евроскептики с "Альтернативы для Германии", набрав 10-11%, сдают свои позиции (прошлый раз набрали 12,6%);

также ослабли представители "Левой" партии – со своими 5% они вернулись к позициям 90-х, хотя в последние 15 лет набирали до 9-11%.

Отмечается, что опросы общественного мнения спрогнозировали победу на выборах в Германии СДПГ. Но, по их данным, ни одна политсила, вероятно, не сможет набрать 30% поддержки. По тем же прогнозам, всего в бундестаге будут представлены шесть партий.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выборов в бундестаг 26 сентября в немецком городе Вупперталь прекратили работу пять избирательных участков из-за обнаруженной вблизи бомбы времен Второй мировой. А в Берлине голосованию немного помешало проведение в городе марафона.