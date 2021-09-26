Кулеба рассказал, на какую коалицию в правительстве Германии рассчитывает Украина
Отношения Украины и Германии не должны существенно измениться после появления нового канцлера, который заменит на этом посту Ангелу Меркель. Хотя украинская сторона рассчитывает на формирование благоприятной коалиции в немецком Бундестаге.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Мнением он поделился в эфире ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, еще до этих парламентских выборов в ФРГ Украина проводила системную работу со всеми ее политическими силами. Поэтому сейчас надежды возлагают на создание в немецком правительстве коалиции, которая будет благоприятной для развития двух государств.
"Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я – с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из тех политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", – уточнил глава МИД.
Он выразил убеждение, что Германия – это страна, где для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях нужна именно такая долгосрочная и системная работа.
Кулеба признал, что имя нового немецкого канцлера важно, однако Украину больше всего интересует именно то, какой будет коалиция в Бундестаге.
"Пока еще ничего не ясно, ведь коалиция может быть неожиданный. Однако с тех комбинаций, которые я сейчас вижу, она будет благоприятной для развития украинского-немецких отношений", – подытожил министр.
В МИД добавили, что в целом развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным экзит-полов, немецкие социал-демократы лидировали на выборах в Бундестаг, которые прошли 26 сентября. Тогда как политсоюз ХДС/ХСС (блок Ангелы Меркель) показал худший результат в своей истории.
О предварительных результатах голосования, реакции на них кандидатов в канцлеры Германии и других – читайте в нашем материале по ссылке.