Партия Фицо, критиковавшая помощь Украине, проиграла выборы в Европарламент: подробности

Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD потерпела поражение на выборах в Европейский парламент. Победу одержала оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" (PS) во главе с бывшим заместителем главы Европейского парламента Михалом Шимечко.

Об этом сообщает The Slovak Spectator. "Прогрессивная Словакия" получила 27,81 процента голосов, по данным избирательной комиссии, и стала победителем выборов.

В то же время партия Фицо Smer-SD ("Курс - социальная демократия") заняла второе место, получив 24,76% голосов. Однако результаты опросов, опубликованные в двухдневный предвыборный мораторий 5 июня, прогнозировали именно ей потенциальную победу.

Партия Фицо также использовала инцидент со стрельбой в середине мая, во время которого Фицо был серьезно ранен, чтобы увеличить шансы на победу на европейских выборах. Три недели после нападения сам Фицо появился на публике в видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях 5 июня, надеясь помочь Smer-SD победить, хотя конкретно о европейских выборах он не упоминал.

Несмотря на поражение, такой результат на европейских выборах является успехом как для PS, так и для Smer-SD: каждая из них получила на два места больше. В новом Европарламенте PS будет шесть евродепутатов, а Smer-SD – пять.

Партия Фицо ранее выступала с критикой поддержки Украины со стороны ЕС, а также политики стран ЕС по иммиграции, изменению климата и правам ЛГБТ. В противоположность ей "Прогрессивная Словакия" является прозападной либеральной партией.

Результаты других кандидатов

Ультраправая партия "Республика" под руководством депутата Европарламента Милана Урика заняла третье место на выборах с 12,53% голосов, несмотря на отсутствие представительства в словацком парламенте.

Партия новоизбранного президента Петера Пеллегрини HLAS заняла четвертое место, получив лишь 7,18%, что является низким результатом, учитывая ее сильные позиции в словацком парламенте.

HLAS получила одно место, в то время как "Республика" увеличила количество своих мест до двух. Урик, ранее баллотировавшийся по списку ультраправой партии SNS, вышел из нее в 2021 году и основал "Республику".

Оппозиционное Христианско-демократическое движение (KDH), возглавляемое мужем депутата Европарламента Мириам Лексманн и губернатором Пряшевского края Миланом Майерским, набрало 7,14%. Однако партия больше не будет иметь двух мест в парламенте, как в 2019-2024 годах, а будет только одно.

Напомним, что в странах Европейского Союза в течение прошлой недели проходили выборы в Европарламент. Граждане 27 стран ЕС избирали 720 депутатов, которые будут представлять около 360 миллионов избирателей.

Ожидается, что первое место на выборах займут правоцентристы из "Европейской народной партии". Они выдвинули нынешнего главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен на второй срок.

Напомним, что Роберт Фицо находится в больнице после того, как 15 мая вооруженный мужчина выпустил несколько пуль в него. Это произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, когда политик вышел к местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчину, стрелявшему в Фицо, обвиняют в покушении на умышленное убийство должностного лица. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии, назвал это событие "актом насилия" и выразил поддержку жителям страны.

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