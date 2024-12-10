Партия Асада заявила о поддержке переходного периода в Сирии ради 'единства страны'

В партии Баас беглого сирийского диктатора Башара Асада выступили с заявлением относительно падения его режима. Там сказали, что поддержат переходный период для того, чтобы сохранить страну.

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Об этом заявил генеральный секретарь партии Ибрагим аль-Хадид в понедельник, 9 декабря. Его слова процитировало издание The Barron.

"Мы продолжим поддерживать переходный период в Сирии, направленный на защиту единства страны", – заявил генсек.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что правительство продолжает исполнять свои обязанности и готово передать власть оппозиции. По его словам, кабинет министров сотрудничает с повстанцами и ситуация с безопасностью в стране улучшается.

"Мы стараемся, чтобы переходный период прошел быстро и гладко", – заявил премьер.

В то же время в сирийской оппозиции заявили, что занимаются формированием переходных органов власти. Возглавляемый ею новый руководящий орган "рассчитан на переходный период продолжительностью 18 месяцев, в частности, полгода будет отведено на разработку новой конституции".

Ранее СМИ писали, что новым правителем Сирии вместо Башара Асада может стать радикальный джихадист Абу Мухаммед аль-Джулани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", который руководил наступлением повстанцев. В 19 лет он уехал в Ирак и вступил в ряды "Аль-Каиды", чтобы, как он сам говорил, противостоять вторжению США.

В то же время Le Figaro пишет, что возглавить переходное правительство Сирии может бывший премьер Рияд Хиджаб. Таким образом, Штатам не придется иметь дело с Мохамедом аль-Джулани.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до наступления повстанцев Башар Асад якобы отклонил несколько новых предложений от США. Вашингтон косвенно предлагал отменить санкции в обмен на отказ Дамаска содействовать Ирану в вооружении и поддержке боевиков "Хезболлы" в Ливане.

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