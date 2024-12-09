Радикальный джихадист, был связан с 'Аль-Каидой': что известно о новом вероятном лидере Сирии

Новым правителем Сирии вместо свергнутого диктатора Башара Асада может стать джихадист Абу Мухаммед аль-Джулани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", который руководил наступленим повстанцев. На фоне опасений насаждения жесткого исламского порядка аль-Джулани пообещал толерантное отношение ко всем жителям Сирии и умеренную социальную и религиозную политику.

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Однако еще в 2014 году он говорил, что в случае перехода Сирии под его контроль места меньшинствам, таким как христиане и алавиты, в стране не будет. Подробнее о биографии аль-Джулани и о том, чего можно ждать от его правления, читайте в материале OBOZ.UA.

На видео: прибытие Аль-Джулани в Дамаск, 8 декабря 2024 года

Связи с "Аль-Каидой"

Мохаммед Аль-Джулани родился в 1981 году в Саудовской Аравии в семье сирийцев, выходцев из Голанских высот (прозвище "аль-Джулани" означает "голанец").

В 1989 году его семья вернулась в Сирию и поселилась около Дамаска.

В одном из интервью аль-Джулани говорил, что был вдохновлен "Второй палестинской интифадой" – четырехлетним вооруженным восстанием палестинцев против власти Израиля, начавшимся в 2000 году.

Обретать известность среди джихадистов он начал в 2003 году, когда в 19 лет уехал в Ирак и вступил в ряды "Аль-Каиды", чтобы, как он сам говорил, противостоять вторжению США.

На протяжении многих лет аль-Джулани скрывал свою личность, закрывая лицо во время публичных выступлений.

В 2006 году американские силы в Ираке арестовали его, почти пять лет аль-Джулани провел в тюрьме.

В 2011 году, сразу после освобождения, он вернулся из Ирака в Сирию для создания филии "Аль-Каиды".

Влияние в Сирии

В январе 2012 года в Сирии появилась группировка "Джебхат ан-Нусра", известная также как "Фронт помощи людям Леванта".

Очень быстро она получила влияние в регионах Сирии, недовольных режимом Башара Асада, особенно в Идлибе.

В своем первом телеинтервью в качестве главы филии "Аль-Каиды" в 2014 году аль-Джулани сказал, что в случае получения контроля на Сирией страна будет жить в соответствии с интерпретацией законов ислама, принятой в рядах "ан-Нусры".

А для меньшинств, таким как христиане и алавиты, в стране места не будет, говорил он.

Поэтому в настоящее время среди сирийских меньшинств есть тревога из-за прихода к власти "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Комитет освобождения Великой Сирии") – перерождения "Джебхат ан-Нусры", пишет BBC.

Однако сам аль-Джулани и его сторонники говорят, что тогда он говорил как человек, связанный с "Аль-Каидой", но теперь его взгляды изменились.

Обещания толерантности

После начала наступления повстанцев в Сирии аль-Джулани сделал несколько заявлений, в которых попытался развеять страхи среди этнических меньшинств Сирии, сторонников Асада и среди скептиков на Западе.

Он пообещал толерантное отношение ко всем жителям страны и умеренную социальную и религиозную политику.

Так, с 2016 года аль-Джулани стал идеологически отдаляться от "Аль-Каиды" и идеи создания всемирного халифата. Больше его заботило укрепление позиций своей группировки внутри Сирии.

Таким образом от "Фронта ан-Нусра", который остался филиалом "Аль-Каиды", откололась небольшая группа под руководством аль-Джулани, которую он назвал "Джабхат Фатех аш-Шам".

Но в 2017 году в Идлиб, где тогда находился аль-Джулани, хлынули тысячи повстанцев, бежавших от войск Асада, занявших Алеппо. Многие из них сплотились вокруг аль-Джулани – так пявилась группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

С тех пор аль-Джулани всячески старается отмежеваться от других вооруженных групп, подчеркивая свою уникальную миссию в судьбе Сирии.

В то же время среди целей "Хайят Тахрир аш-Шам" сохраняется создание государства в соответствии с ее собственной интерпретацией исламских законов, отмечают в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Чего ждать от правления аль-Джулани в Сирии

Согласно свидетельствам активистов, журналистов Сирии и представителей ряда сирийских общин, "Хайят Тахрир аш-Шам" управляет подконтрольными территориями жесткой рукой и не терпит инакомыслия.

Независимая ассоциация журналистов Syria Direct заявляет, что группировка стоит за исчезновениями активистов и угрозами протестующим, которые осмелились обвинить ее в жестоком отношении к общинам, не выражающим ей полной поддержки.

Кроме того, различные правозащитные группы задокументировали случаи пыток политических оппонентов группировки в регионе Идлиб, который она контролирует уже много лет, говорят в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Однако с 2021 года аль-Джулани всячески старается улучшить имидж "Хайят Тахрир аш-Шам" в глазах Запада, говоря, что ее члены не являются террористами, не стремятся убивать или насаждать стандарты ИГ, а хотят спасти Сирию.

Группировка не обязывает женщин полностью закрывать лица, а курящим мужчинам разрешено не бросать свою привычку.

Также бойцы "Хайят Тахрир аш-Шам" не должны производить действия, которые могут напугать детей, говорится в своде правил группировки.

Архиепископ Алеппо Афрам Малуй на днях сказал, что, по согласованию с джихадистами, после захвата города повстанцами службы будут проходить в прежнем режиме.

В минувший вторник аль-Джулани сделал заявление, которое, по словам экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики, никак не ожидаешь услышать от боевика-джихадиста.

"Многообразие – это сила", – сказал он.

В воскресенье, 8 декабря, после объявления о захвате Дамаска повстанцами, аль-Джулани выступил перед ликующей толпой в мечети Омейядов в центре сирийской столицы.

Он заявил, что режим Асада "несправедливо заключил в тюрьмы тысячи своих граждан, не совершавших преступлений".

"Мы – законные владельцы [Сирии], мы боролись, и сегодня мы были вознаграждены победой", – сказал он.