Асад накануне своего свержения отказался от соглашения с США: в WP узнали условия

Диктатор Башар Асад за несколько недель до масштабного наступления повстанцев в Сирии отклонил несколько новых предложений со стороны крупных мировых держав. США косвенно (через Объединенные Арабские Эмираты) предлагали отменить санкции в обмен на отказ Дамаска содейтсвовать Ирану в вооружении и поддержке боевиков "Хезболлы" в Ливане.

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Об этом заявил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, передает The Washington Post. Издание отметило, что Асад не захотел идти на компромиссы, которые в теории могли бы помочь сохранить его власть.

Некоторые из советников президента рекомендовали Асаду принять косвенное предложение Соединенных Штатов и разорвать отношения с Тегераном.

"Но Асад держался твердо, думая, что он может получить более выгодную сделку, когда избранный президент [США] Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Барабанди.

Возможно, еще более фатальным для его режима стал отказ от сделки с Турцией. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган стремился нормализовать отношения с сирийской властью в обмен на усилия Асада по удержанию курдских сил на границе, налаживанию диалога с внутренней оппозицией и возвращению по крайней мере части из миллионов сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции.

В WP также указали: в последние недели у власти Асад не обращал внимания на быстро меняющуюся региональную динамику. Например, на то, что Силы обороны Израиля громили "Хезболлу", которая направила тысячи бойцов для защиты сирийского правительства в разгар гражданской войны.

Хотя Асад правил своей страной железным кулаком в течение 24 лет (как это делал его отец 30 лет до него) и, как казалось, одержал победу в гражданской войне, он действовал довольно самонадеянно.

В конце концов, по мнению аналитиков, "именно непреклонность президента, перемежаемая высокомерием, стала причиной его гибели" в роли главы Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что события в Сирии, где повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада, показали, почему Украине нужна непреклонная поддержка и уверенность партнеров.

– Новым правителем Сирии вместо Асада может стать радикальный джихадист Абу Мухаммед аль-Джулани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Он руководил наступлением повстанцев.

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