Парламент Южной Кореи поддержал импичмент исполняющего обязанности президента: что происходит

Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Произошло это менее чем через две недели после того, как он вступил в должность после импичмента предшественнику Юн Сок Йолю.

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Предложение было принято единогласно – 192 голоса "за" и 0 "против", что стало первым случаем, когда именно парламент объявляет импичмент действующему лидеру страны. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

Отмечается, что решение относительно Хан Док Су накануне инициировала оппозиционная Демократическая партия, которая имеет 170 из 300 мест в Нацасамблее. Депутаты подали такую просьбу после того, как и. о. президента отказался назначить дополнительных судей в Конституционный суд, который будет выносить решение по делу Юн Сок Йоля.

Другим основанием представители Демократической партии назвали участие Хан Док Су в введении предшественником военного положения, а также его личный отказ обнародовать два законопроекта о специальном прокуроре, направленных против Юна и первой леди Ким Кен Хи.

По данным Yonhap, ныне в суде заняты шесть из девяти должностей судей – это необходимый минимум для принятия решений, таких как по предыдущему лидеру страны. Оппозиция призвала и. о. президента заполнить состав судей полностью и пригрозила импичментом, если он не утвердит кандидатуры. Тот заявил, что не будет этого делать, "пока политики всех сторон не договорятся о том, имеет ли он полномочия принимать такие решения".

Напомним, что премьер-министр Хан Док Су стал во главе Южной Кореи после того, как президенту Юн Сок Йолю со второй попытки объявили импичмент из-за объявления военного положения в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Южной Корее правоохранители задержали действующего и бывшего руководителей Агентства военной разведки – генерал-майора Мун Сан Хо и генерала Но Сан Вона. Специальная следственная группа полиции заявила, что оба разведчика считаются сообщниками экс-президента Юна Сок Йоля.

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