'Парламент' оккупированной Абхазии отклонил так называемое инвестиционное соглашение с Россией: что это значит

"Парламент" оккупированной Россией Абхазии отклонил так называемое инвестиционное соглашение с Россией, которое вызвало массовые протесты в регионе и повлекло за собой политический кризис. Это решение было принято 3 декабря 2024 года после серии протестов и акций оппозиции, которые разгорелись в ноябре из-за подписания соглашения между Сухуми и Москвой.

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Об этом пишет " Эхо Кавказа". По информации издания, на заседании "парламента" присутствовало 23 "депутата", 12 не явились.

Большинство голосов было отдано за отклонение соглашения, при этом два "депутата" воздержались, против не проголосовал никто.

Сторонники оппозиции, собравшиеся у здания "парламента", восприняли это соглашение как акт "кабальной" сдачи интересов Абхазии России. Один из лидеров оппозиции, "депутат" Кан Кварчия, заявил, что соглашение лишь усиливает зависимость самопровозглашенной республики от России и наносит ущерб ее суверенитету.

Напомним, соглашение было подписано между Россией и Абхазией 30 октября 2024 года в Москве, а уже 15 ноября абхазские власти намеревались утвердить ее ратификацию. Против этого выступили активисты и часть политиков, считавших договор еще одной попыткой России углубить свою политическую и экономическую экспансию в регионе.

Массовые протесты против соглашения переросли в столкновения, произошедшие 15 ноября у здания "парламента". Протестующие забросали силовиков камнями, они применили для разгона слезоточивый газ и даже стрельбу. Из-за этих событий "парламент" упразднил сессию, а вопрос ратификации соглашения остался не решенным.

Сегодняшнее решение парламента стало серьезным ударом по амбициям России по дальнейшему укреплению своего влияния на территории Абхазии, тем более после того, как 19 ноября в результате этих событий в отставку подал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.

Все эти события свидетельствуют о глубокой политической нестабильности в Абхазии, где усиливаются противоречия между сторонниками сближения с Россией и выступающими за сохранение национальных интересов. Отказ от ратификации инвестиционного соглашения, вероятно, лишь усугубит раскол в абхазском обществе и политике.

Как сообщал OBOZ.UA:

15 ноября в оккупированной Россией Абхазии протестующие ворвались в "правительственные" здания в Сухуми и частично их захватили. Участники протестов создали координационный совет "для поиска путей выхода из политического кризиса". Они направили представителей к так называемому президенту Абхазии Аслану Бжании с требованием уйти в отставку.

Пророссийский президент Аслан Бжания сбежал из столицы и в своем родном селе Тамыш пытался организовать центр управления Абхазией.

Однако на фоне протестов 19 ноября Аслан Бжания все же подал заявление об отставке. Также свой пост покидает и так называемый премьер-министр страны Анкваб А.З.

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