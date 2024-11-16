В Абхазии митингующие ворвались в 'правительственные' здания и требуют отставки 'президента'.

В оккупированной Россией Абхазии протестующие 15 ноября ворвались в "правительственные" здания в Сухуми и частично захватили их. Они заявили, что останутся в здании "парламента" самопровозглашенной республики, пока не будет отставки "президента" Аслана Бжания.

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Об этом сообщило "Эхо Кавказа". В сети также обнародовали видео с места событий.

Во время проникновения протестующих и лидеров абхазской оппозиции на территорию "правительственного комплекса" силовики не сопротивлялись.

Митингующие снесли часть изгороди вокруг комплекса "правительственных" зданий и проникли сначала на территорию, прилегающую к зданию, а затем и внутрь "парламента" и администрации так называемого президента Аслана Бжании.

Один из лидеров оппозиции Леван Мика объявил, что протестующие будут оставаться в правительственном комплексе до отставки президента Аслана Бжания.

После этого участники протестов создали координационный совет "для поиска путей выхода из политического кризиса".

Напомним, протесты в Сухуме разгорелись против ратификации российско-абхазского "инвестиционного соглашения", которое предоставляет российским олигархам неограниченные льготы и возможность распродажи земли.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме начали штурм "парламента" самопровозглашенной республики.

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