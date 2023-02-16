Парламент Молдовы утвердил новое правительство: противники Санду чуть не устроили потасовку у трибуны. Фото

Парламент Молдовы в четверг утвердило прозападное правительство во главе с новым премьер-министром Дорином Речаном. Он пообещал оживить экономику и наметить курс на Европейский союз.

Видео дня

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. 48-летний Речан был назначен в пятницу президентом Майей Санду вместо Натальи Гаврилицы, правительство которой ушло в отставку после тяжелых 18 месяцев пребывания у власти, отмеченных экономическими потрясениями и предполагаемым вмешательством России.

За назначение кабмина Речана проголосовали 62 депутата руководящей партии "Действие и солидарность". Парламентская оппозиция не поддержала полномочия нового правительства.

Перед парламентским голосованием Речан заявил, что в его правительство войдут только четыре министра, которых не было в старом - министры финансов, инфраструктуры, юстиции и энергетики.

После назначения нового правительства Молдовы депутаты чуть не подрались. Парламентариев блока коммунистов и социалистов возмутило, что им не разрешили высказаться после голосования и решили заблокировать трибуну. Голосование за утверждение Кабмина проходило под крики "позор".

Что известно о Дорине Речане?

Речан – опытный политик, занимавший ряд руководящих должностей в правительстве Молдовы. В частности, он занимал должность министра внутренних дел с 2012 по 2015 год за двух премьер-министров и был первым гражданским лицом, занявшим этот пост.

Речан также возглавил несколько важных реформ, приблизив Молдову к стандартам Европейского Союза.

Непосредственно перед своим назначением на должность премьер-министра он занимал должность секретаря Высшего Совбеза, консультативного органа национальной безопасности и военных вопросов.

Речан заявил, что планирует продолжить прилагать усилия для членства Молдовы в Европейском Союзе.

"У нового правительства будут три приоритета: порядок и дисциплина, новая жизнь и экономика, а также мир и стабильность. Новое правительство продолжит реализацию стратегического курса Молдовы на интеграцию в Европейский Союз", – сказал он после своего выдвижения на прошлой неделе.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица решила уйти со своей должности. Президент страны Мая Санду сообщила, что согласовала ее отставку.

Недавно в Молдове заявили, что Россия намерена вторгнуться в их страну. Произойти это может уже в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Службе разведки и безопасности Республики Молдова поспешили разъяснить заявление ее главы Мустяце. Там уточнили, что цель России по созданию сухопутного коридора в Приднестровский регион уже актуальна, и подтвердили, что наступление на Молдову может произойти в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!