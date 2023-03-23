Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Исландии 23 марта признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-33 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также четко указали виновников этого ужасного преступления: "тоталитарное правительство в Москве".

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Об этом сообщила министерша иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. В Офисе президента Украины поблагодарили Исландию за историческое решение и подчеркнули: восстановление исторической справедливости приблизит достижение справедливости в настоящем.

Глава внешнеполитического ведомства Исландии написала об историческом решении депутатов Альтинга (так называется парламент Исландии. - Ред.) в своем Twitter.

"В ноябре я посетила мемориал жертв Голодомора в Киеве. Это было пронзительное напоминание об ужасном преступлении. Сегодня Альтинг признал искусственный голод зимой 1932-1933 годов геноцидом, совершенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", - подчеркнула министр.

Документ был зарегистрирован еще 15 декабря 2022 года депутатом от консервативной партии Независимости.

"Альтинг решает объявить голод на Украине, длившийся с 1932 по 1933 год, массовым убийством... Голод в Украине (Голодомор), длившийся с 1932 по 1933 год, был создан сталинским тоталитарным режимом и унес жизни миллионов украинцев. Однако русские всегда отрицали, что это был геноцид", – указано в документе на сайте парламента Исландии.

В принятом депутатами постановлении прописаны причины Голодомора, цели, которых хотела достичь советская власть, а также механизмы, с помощью которых Москва истребляла украинцев голодом.

"Люди по всей Украине глубоко пострадали от голода и репрессий сталинского тоталитарного режима. Голод был прямым результатом принудительной политики Советского Союза в отношении коллективного хозяйства, в дополнение к систематическому использованию голода в качестве наказания, в том числе, если фермеры не могли удовлетворить требуемый объем поставок. Районы, наиболее пострадавшие от этих операций, были оцеплены, чтобы предотвратить бегство голодающего населения между районами и предотвратить перемещение продуктов питания в эти районы. Целью советской власти голодом было еще больше подавить украинское национальное самосознание. Таким образом, украинцев намеренно морили голодом в политических целях. В этой национальной трагедии украинцев погибли миллионы людей. Таким образом, голод соответствует критериям, которые можно определить как массовое убийство", – демонстрируют авторы документа кристально ясное понимание причин и целей геноцида украинского народа.

Депутаты подчеркнули: признание преступлений прошлого поможет предотвратить их в будущем.

На решение исландских депутатов уже отреагировали в ОПУ.

"Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений. Нация-террорист", – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, Исландия стала уже 26-м государством, признавшим Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа. И 9 среди тех, кто сделал это после начала полномасштабного вторжения.

До нее аналогичное решение 10 марта 2023 приняли в Бельгии, а 1 февраля – в Болгарии.

14 декабря 2022 года решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа принял Сенат Чехии, а 30 ноября – немецкий Бундестаг, еще раньше – США, Румыния, Молдова.

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Пока больше всего стран приняли признание страшного преступления тоталитарного СССР против Украины в течение 2022 года, после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Однако процесс признания Голодомора геноцидом украинского народа стартовал с начала существования независимой Украины. К примеру, Австралия и Эстония соответствующие решения приняли еще в 1993 году.

Несколько стран признали Голодомор геноцидом еще до того, как в 2006 году это решение официально приняла Украина. Так, даже Венгрия, которую сложно назвать очень дружественным к Украине государством, сделала это в 2003 году.