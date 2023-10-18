Парламент Грузии провалил голосование за импичмент президента Зурабишвили: все подробности

В парламенте Грузии 18 октября состоялось голосование об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили. Представители правящей партии "Грузинская мечта" ранее инициировали ее отстранение из-за зарубежных поездок без разрешения правительства Грузии.

Однако правящая коалиция осталась в одиночестве, не сумев обеспечить необходимые для импичмента 100 голосов депутатов: за отстранение Зурабишвили проголосовали 86 представителей законодательного органа. Подробности провального для "Грузинской мечты" голосования сообщает Эхо Кавказа.

В парламенте Грузии не приняли решение об отстранении Зурабишвили в ходе голосования об импичменте 18 октября: за проголосовали 86 депутатов при минимум 100 необходимых. Против проголосовал лишь один депутат: лидер партии "Граждане" Алекс Элисашвили.

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Практически все голоса за импичмент дали депутаты из парламентского большинства, сформированного партиями "Грузинская мечта" и "Сила народа": у них в законодательном органе – 85 депутатов. Оппозиционные же силы практически в полном составе заранее объявили, что не поддержат отстранение президента.

Процедура импичмента президента была запущена правящей партией "Грузинская мечта", которая обратилась в Конституционный суд Грузии по поводу зарубежных визитов Зурабишвили, разрешения на которые от правительства страны она не получала. Конституционный суд удовлетворил конституционное представление "Грузинской мечты" и признал, что этим глава государства нарушила конституцию: за соответствующее решение проголосовали шесть из девяти судей.

"Грузинская мечта" в своих попытках отстранить президента апеллировала к статье 52 Конституции Грузии, согласно которой глава государства "с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ве­дет пе­ре­го­воры с иностранными го­су­дарствами и международными организациями". Зурабишвили же, встречавшаяся, в частности, с руководством Германии, Франции и ЕС, таким разрешением не рзаручалась.

Сама Зурабишвили на слушаниях в Конституционном суде не присутствовала. Ее представители же отмечали, что согласно статье 49 Конституции – "пре­зи­дент Гру­зии пре­дста­вляет Гру­зию во вне­шних сно­ше­ниях", а также отмечали, что 78 статья основного закона предписывает "конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора".

Попытки "Грузинской мечты" устранить Зурабишвили, пишет издание, грузинская оппозиция объясняет попытками правящей партии сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в ЕС в конце года.

"Кроме того, оппоненты власти импичмент считают политической местью правящей силы президенту Саломе Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящей силы из-за возобновления авиасообщений с Москвой, недостаточной поддержки Украины и формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС", – пишет "Эхо Кавказа".

Тем временем в "Грузинской мечте" не оставляют надежд не только отстранить Зурабишвили от полномочий, но и предполагают, что ее можно привлечь "к уголовной ответственности"

"Я не буду входить в детали, но теоретически возможно привлечение Саломе Зурабишвили к уголовной ответственности, но я не специалист в этой области, я могу сделать лишь общие выводы. Говорить об этом сейчас преждевременно", – заявил лидер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе журналистам после провалившегося голосования по импичменту.

Он заявил, что якобы было "подтверждено грубое, многократное и тяжелое нарушение Конституции со стороны президента Грузии, что будет иметь серьезные превентивные последствия" и заявил, что ожидает со стороны Зурабишвили новых нарушений.

"У Зурабишвили есть такое задание – вывести страну из конституционных рамок, что с нашей стороны допущено не будет. С сегодняшнего дня и в течение одного года до следующих президентских выборов Зурабишвили будет лишь формально президентом Грузии, она будет лишь президентом радикальной оппозиции, партии "Нацдвижения", – сказал Кобахидзе.

По его словам, голосование коалиции большинства за импичмент показало, что большинство народных избранников "не считают ее достойной должности президента".

Напомним, ранее президент Грузии признала, что РФ снова нападет на ее страну, если "Украина не выстоит". Также, по мнению Зурабишвили, в зоне первоочередного риска стать следующей мишенью для российской агрессии являются страны Балтии.

Однако нынешнее грузинское правительство не разделяет взглядов президента своей страны и ведет откровенно пророссийскую политику. Так, в частности, Грузия не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором, а члены правящей партии "Грузинская мечта" и вовсе не приняли участие в голосовании 13 октября.