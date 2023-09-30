Президент Грузии признала, что РФ снова нападет на ее страну, если 'Украина не выстоит'

Если Украина не выстоит перед российской агрессией, следующей целью для нападения РФ станут Грузия или страны Балтии, под угрозой также – демократия и будущее всей Европы. Однако Украина выигрывает битву с Россией, это доказывает долгое и упорное сопротивление украинцев, ошеломившее мир.

Первый "раунд" войны в Украине президент РФ Владимир Путин уже проиграл, теперь задача Европы – помочь Украине добиться окончательной победы и заставить Россию не соваться за собственные границы и вести себя как нормальное государство. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью литовскому телеканалу LRT.

Когда интервьюер спросил Зурабишвили, кто станет следующей мишенью для российской агрессии в случае, если Украина проиграет войну с Россией, президент Грузии предположила, что это может быть ее страна или одна из стран Балтии.

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"Мы или вы (станем следующими, если Россию не остановить. – Ред.). Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россию в Украине никто не остановит. У нас на оккупированных территориях находятся российские военные базы. Под угрозой вся Европа и самая демократия, будущее демократии", – отметила она.

Зурабишвили назвала российско-украинскую войну "важнейшей битвой" и спрогнозировала, что Украина выйдет из нее победительницей.

"Это важнейшая битва, которая сейчас происходит в Украине, и Украина выигрывает эту битву, потому что она сопротивлялась так долго, что остальной мир считал это невозможным. Это едва ли не важнейший военный инструмент, которым она может показать, что Украина непобедима. Устойчивость и мужество, продемонстрированные Украиной и ее президентом, показывают всему миру, что можно подвергать сомнению российскую военную мощь, противостоять российским военным и унижать российских военных через все, что произошло. Изменения военного командования, бесконечные изменения стратегии войны, история с Пригожиным – свидетельствует о том, что российский президент не завершил начатое и продолжает войну в стиле КГБ, а не согласно правилам войны", – подчеркнула президент Грузии.

Она убеждена, что только Путин проиграл "первый раунд войны". И только окончательно победа Украины сможет обеспечить крепкий мир и стабильность в Европе.

"Сейчас Украина должна победить, и победа Украины приведет к победе для всех нас и поможет обеспечить мир и стабильность. Я, конечно, говорю очень эгоистично, но это поможет обеспечить безопасность Черноморского региона, который просто незаменим и особенно важен для Европы. Это то, о чем мы говорим, когда говорим о войне в Украине. Инициатива трех морей, к которой мы еще не присоединились, безусловно, является инициативой, которая очень интересует нас и поможет обеспечить наше будущее. Все большие проекты, которые Европа осуществляет в нашей стране, действительно сильно обеспечивают наш успех и способствуют успеху Украины", – отметила Зурабишвили.

Она считает, что пока Россия не осознает, что ей лучше не соваться за собственные границы – о мире и покое можно забыть. Если Украина не победит, последующие российские интервенции – только вопрос времени.

"Дело в том, что только победа Украины может обеспечить мир, поэтому мы должны сделать так, чтобы Россия не выходила за свои границы и вела себя как нормальное государство. Пока этого не произойдет, никто не может жить спокойно и никто не может сказать, что нам не угрожают дальнейшие интервенции, потому что Россия останется Россией такой, какой она была, какой мы ее видели и знали, какой вы ее знаете, как мы ее знаем и как ее знают многие европейцы", – подчеркнула президент Грузии.

Зурабишвили также убеждена, что Европа должна помочь Украине победить. Ведь только совместными усилиями можно остановить Путина. До сих пор Европе удавалось сохранять поразительное единство и солидарность, что стало для Кремля полной неожиданностью.

"Украинцы и, конечно, солидарность и единство всех европейских партнеров (смогут остановить Путина. – Ред.). Действительно, все это не соответствует ожиданиям Путина, поскольку он рассчитывал расколоть Европу и что многие союзники немедленно перестанут поддерживать Украину. Этого не произошло, и общественное мнение остается очень стабильным. Действительно редко когда солидарность держится на столь высоком уровне в течение такого длительного времени, в том числе и в СМИ, это действительно очень редкий случай. И поддержка США, которая оказывается постоянно и во время визита Зеленского в Вашингтон повторилась еще раз. Президент России этого не ожидал", – подчеркнула Зурабишвили.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Конституционный суд Грузии начал процедуру импичмента президента Зурабишвили. Инициировала возбуждение дела против действующего президента правящая парламентская партия, проводящая пророссийскую политику. Проевропейскую главу государства партийцы обвинили в нарушении Конституции из-за несогласованных с правительством визитов в страны ЕС.