Грузия не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором: что это значит

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая признает президента России Владимира Путина диктатором. Грузия ее не поддержала, а члены правящей партии "Грузинская мечта" и вовсе не приняли участие в голосовании.

За резолюцию ПАСЕ проголосовала только представительница оппозиционной грузинской партии "Граждане" Кетеван Туразашвили, передает "Эхо Кавказа". В "Грузинской мечте" тем временем озвучили объяснение того, почему они не участвовали в голосовании.

Так, часть представителей этой партии находятся в качестве наблюдателей в Польше, где 15 октября пройдут парламентские выборы. Что же касается главы делегации правящей партии в ПАСЕ Ираклия Чиковани, у него "были другие дела, которые меня держат здесь", заявил политик.

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"Обществу я пояснил и сказал, что ранее, в разные годы, мы в разном составе присутствовали на сессиях ПАСЕ, так что здесь нет никакой подоплеки. Если мы обсуждаем что-то с РФ или говорим о чем-то, то это проистекает только из одной задачи – это восстановление нашей территориальной целостности и положение наших сограждан на оккупированных территориях", – сказал Чиковани.

Глава делегации "Грузинской мечты" отвечая на вопрос о том, является ли РФ диктатурой, сказал, что в России "есть проблемы, которые связаны с полноценным действием демократии".

Напомним, что ранее, в 2022 году, правящая партия Грузии не поддержала еще одну резолюцию ПАСЕ и не присоединилась к призыву признать Россию террористическим государством.

Как сообщал OBOZ.UA, этой декларацией в ПАСЕ призвали все страны после истечения президентского срока диктатора Владимира Путина в марте 2024 года считать его нелегитимным лидером РФ и остановить все контакты с ним.

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