Парламент Черногории выразил недоверие пророссийскому правительству и отправил его в отставку

Парламент Черногории выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Здравко Кривокапича. Такое решение законодательный орган страны принял на фоне внутренних разногласий внутри коалиции и между правительством и парламентом.

За недоверие к правительству проголосовали все оппозиционные партии. До тех пор, пока не будет избрано новое правительство, в Черногории будет действовать коалиция во главе с Кривокапичем. Об этом сообщает RFE/RL.

Просербский и пророссийский Демократический фронт и демократы назвали решение движения URA поддержать вотум недоверия "предательством воли народа" и "предательством исторической победы на выборах над ДПС".

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Движение URA заместителя премьер-министра Дритана Абазовича присоединилось к ДПС Джукановича, двум социал-демократическим партиям и другим партиям меньшинств в поддержку вотума недоверия.

Стоит отметить, что правительство было сформировано в декабре 2020 года просербским Демократическим фронтом, демократами и движением URA. Эти партии получили незначительное парламентское большинство на выборах в августе 2020 года, свергнув правительство Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановича после трех десятилетий пребывания у власти.

Напомним, в конце 2021 власть Черногории опубликовала документ с перечнем иностранцев, которые получили гражданство страны за инвестиции в экономику. Речь идет о так называемых "золотых паспортах". Примечательно, что в списке есть шесть украинцев.