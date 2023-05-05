Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ - СМИ

Папа Римский Франциск в среду встретился с высокопоставленным митрополитом Русской православной церкви (РПЦ) Антонием. Это произошло через несколько дней после того, как понтифик сделал интригующий, но загадочный комментарий о том, что Ватикан участвует в миссии, направленной на прекращение войны в Украине.

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Об этом сообщает EURACTIV. Митрополит (епископ) Антоний фактически является вторым человеком в РПЦ после патриарха Кирилла, поддерживающего войну РФ против Украины.

"Сейчас есть миссия, но она еще не опубликована. Когда это станет достоянием общественности, я раскрою это", – сказал Папа Франциск о своей инициативе.

Он добавил, что в Венгрии говорил об Украине с премьером Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, главным представителем Русской православной церкви и предшественником Антония на посту главы отдела внешних связей РПЦ.

Но его слова, похоже, застали врасплох и Киев, и Москву, поскольку обе стороны заявили, что ничего не знают о готовящейся папской мирной инициативе.

У Антония были встречи с другими официальными лицами Ватикана, но было неясно, будет ли он иметь частную аудиенцию у Папы во время своего визита в Рим.

86-летний Франциск ранее говорил, что хочет посетить Киев, а также Москву с миротворческой миссией.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отметил, что план миссии есть, но Папа должен решить, когда его раскрыть.

Паролин заявил, что он удивлен тем, что российские и украинские официальные лица заявили, что не знают об этом.

Верховный глава РПЦ патриарх Кирилл является близким союзником кремлевского диктатора Владимира Путина и полностью поддерживает российское вторжение в Украину.

Стоит отметить, ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Российская православная церковь (РПЦ) несет общую с Кремлем ответственность за войну в Украине. Но он готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Кирилл обратился с просьбой к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Он хотел, чтобы Запад защитил монахов УПЦ МП и воспрепятствовал изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры.