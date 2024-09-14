Папа Римский раскритиковал обоих кандидатов в президенты на выборах в США и дал совет избирателям

Папа Римский Франциск раскритиковал кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис после их дебатов. Он назвал политиков "противниками жизни" и призвал американских избирателей голосовать за "меньшее зло".

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В пятницу, 13 сентября, Папа выступил на пресс-конференции после 12-дневного тура по Юго-Восточной Азии и Океании, передает The Hill. Трампа он раскритиковал за его план депортировать миллионы иммигрантов, а Харрис за ее позицию в поддержку права на аборт.

"Оба против жизни, будь то тот, кто выгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев", – сказал Франциск, не упомянув по имени ни Трампа, ни Харрис.

Несмотря на критику обоих кандидатов, он сказал, что католики должны голосовать.

"Не голосовать – это некрасиво, нехорошо. Вы должны проголосовать. Вы должны выбрать меньшее зло. Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый должен думать и делать это по совести", – сказал понтифик.

Издание пишет, что Франциск сделал тяжелое положение мигрантов приоритетом своего понтификата и часто и настойчиво высказывается по этому поводу. По его словам, "миграция – это право, описанное в Писании, и что каждый, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужака, совершает "тяжкий грех".

Также понтифик эмоционально высказался об абортах.

"Что касается абортов, наука говорит, что через месяц после зачатия все органы человека уже есть, все. Выполнение аборта – это убийство человека. Нравится вам это слово или нет, это убийство. Вы не можете сказать, что церковь закрыта, потому что она не допускает аборты. Церковь не допускает аборты, потому что это убийство", – сказал он.

Напомним, что утром 11 сентября состоялись дебаты между вице-президентом от Демократической партии Камалой Харрис и экс-президентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Это событие стало ключевым моментом президентской гонки США, голосование на которой состоится 5 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос Reuters/Ipsos, результаты которого обнародовали 12 сентября, показали, что после дебатов Камала Харрис опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа на 5% – 47% против 42%.

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