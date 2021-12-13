Папа Римский призвал снизить напряжение вокруг Украины

Папа Римский Франциск пожелал, чтобы напряжение вокруг Украины, которая подверглась российской агрессии, было разрешено. Причем посредством серьезного международного диалога, а не оружия.

С такими словами глава католической церкви обратился в воскресенье, 12 декабря, передает Vatican News. Ранее понтифик уже не раз выражал пожелания, чтобы в украинском государстве воцарился мир.

Отмечается, что после молитвы "Ангел Господень" Папа Франциск обратился с отдельными пожеланиями к украинцам.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные сообщества и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было разрешено через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", – призвал он.

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Глава католической церкви добавил, что ему "наносит большую боль" статистика относительно вооружения, которую он узнал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

В заключение Папа Римский пожелал, чтобы Рождество Господне принесло мир украинскому государству.

"Оружие – это не дорого. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир", – подчеркнул он.

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