МИД о визите Папы Римского в Украину: вопрос организации на повестке дня

Министерство иностранных дел в двустороннем порядке с Ватиканом проводит возможность организации визита Папы Франциска в Украину. Понтифика католической церкви в Киев пригласил глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода", ссылаясь на комментарии внешнеполитического ведомства. МИД утверждает, что этот вопрос стоит на повестке дня среди ключевых задач министерства.

Предварительно чиновники не могут назвать даже приблизительные сроки прибытия Папы Римского на территорию Украины, но эта возможность появится в соответствии с установленной практикой международной дипломатии. В процесс организации визита столь высокого духовенства вовлечены представители Украинской греко-католической церкви.

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Напомним, что первый и пока единственный визит Папы Римского в Украину произошел еще 20 лет назад, когда этот пост занимал Иоанн Павел II.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский довольно патетично отозвался о Папе Римском Франциска во время их совместного разговора по телефону.