Папа Римский призвал Россию возобновить зерновое соглашение

Папа Римский Франциск призвал РФ возобновить зерновую сделку. Он отметил, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу".

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Соответствующий призыв понтифик озвучил после воскресной проповеди 30 июля. "Я обращаюсь к моим братьям и властям Российской Федерации, с призывом возобновить Черноморскую инициативу и безопасно транспортировать зерно", – сказал он.

Папа Римский также призвал "не забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна".

Обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра, Франциск сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия заявила о выходе из зернового соглашения с 18 июля и объявила, что все суда в Черном море, следующие в украинские порты с 20 июля, будет считать "законной военной целью".

– На днях Путин признал коммерческий интерес РФ в срыве зерновой сделки. Он также потребовал выполнения "всех условий" Москвы и пообещал бесплатные поставки зерна в беднейшие страны Африки.

– В Кении назвали выход РФ из зернового соглашения "ударом в спину" во время саммита "Россия – Африка". А лидер Египта призвал Путина вернуться к сделке.

– В Австрии назвали выход России из "зернового соглашения" пощечиной странам Африки.

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